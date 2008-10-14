Погода на 15 - 19 октября

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь утром и днем в северных и большинстве западных областей небольшой дождь.

Ночью и утром в южной части, восточных и прикарпатских областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-12 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье Крыма до 14°; днем 13-18°, на юге и востоке местами 20-22°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-13°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

16-17 октября - переменная облачность. 16 октября без существенных осадков, лишь днем на крайнем западе, а 17 октября в Украине, кроме южной и восточной части, дожди, в Карпатах и на Закарпатье местами сильные. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный (17 октября в западных областях северо-западный), 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 19-24 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, 16 октября на севере Левобережья 3-8° тепла; днем 13-18°, на юге, 16 октября и на Закарпатье местами 20-23°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 5-10°.

18 октября ночью небольшие, на Левобережье умеренные дожди, днем без существенных осадков, лишь на крайнем востоке небольшой дождь. 19 октября - без осадков.

Температура ночью 18 октября 4-9°, на юге и востоке до 11°, 19 октября 0-6° тепла, на побережье морей до 9° тепла, в западных областях местами 1-4° мороза; днем 10-16° тепла, в Крыму до 18°.

В Киеве в среду - переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°, по области ночью 6-11°, днем 13-18°.

16-17 октября - переменная облачность. 16 октября без существенных осадков, ночью и утром местами туман; 17 октября дождь (ночью местами кратковременный). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

18-19 октября - преимущественно без осадков, лишь ночью 18 октября небольшой дождь. Температура ночью 18 октября 4-9°, 19 октября 0-5° тепла; днем 10-15°.