Украинские таможенники изъяли партию "первых" iPhone 7

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

"В зону таможенного контроля пункта пропуска "Лужанка" в направлении въезда в Украину под управлением гражданина Украины въехала "Toyota Camry" с тремя пассажирами. Учитывая анализ рисков, транспортное средство было направлено в бокс для углубленного осмотра, во время которого в багажном отсеке авто обнаружено 10 мобильных телефонов iPhone 7", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что мобильные телефоны являются собственностью всех четырех граждан, одному принадлежат 4 телефона, а другим – каждому по два. Стоимость одного телефона составляет 863 Евро. Граждане нарушили правила таможенного контроля, поэтому в соответствии со статьей 511 Таможенного кодекса Украины по протоколу о нарушении таможенных правил все мобильные телефоны "iPhone 7" были изъяты.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября официально стартовали продажи смартфонов iPhone 7 и iPhone 7+ в около 30 странах так называемой "первой волны", в частности в США, Китае, Японии, Австралии и ряде стран Европы.