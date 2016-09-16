В погоне за iPhone 7: покупатели дождались старта продаж новинок от Apple (фоторепортаж)

Новые "айфоны" были презентованы компанией Apple 7 сентября, а уже с 9 сентября их можно было предварительно заказать.

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Чтобы получить заветный смартфон многие приходили под фирменные магазины за несколько дней - с палатками, карематами, стульями и другими "удобствами". Будущих покупателей не отпугивал даже дождь.

Некоторые ради нового iPhone 7 даже приехали в другую страну - так, например, за несколько дней до начала продаж перед магазином в Берлине обосновались "мобильные туристы" из Беларуси.

Как сообщал УНИАН, также 7 сентября были презентованы новые Apple Watch 2.