В погоне за iPhone 7: покупатели дождались старта продаж новинок от Apple (фоторепортаж)
11:16, 16 сентября 2016Наука и IT
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16 сентября официально стартовали продажи смартфонов iPhone 7 и iPhone 7+ в странах так называемой "первой волны", а именно США, Китае, Японии, Австралии, ряде стран Европы, в целом, около 30 стран.
"Мобильные туристы" из Беларуси в Берлине / REUTERS
Новые "айфоны" были презентованы компанией Apple 7 сентября, а уже с 9 сентября их можно было предварительно заказать.
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Чтобы получить заветный смартфон многие приходили под фирменные магазины за несколько дней - с палатками, карематами, стульями и другими "удобствами". Будущих покупателей не отпугивал даже дождь.
Некоторые ради нового iPhone 7 даже приехали в другую страну - так, например, за несколько дней до начала продаж перед магазином в Берлине обосновались "мобильные туристы" из Беларуси.
Как сообщал УНИАН, также 7 сентября были презентованы новые Apple Watch 2.
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