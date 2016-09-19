Погоревшего на взятке в €170 тысяч бывшего и.о. ректора НАУ посадили под домашний арест

Как сообщили УНИАН в Национальном антикоррупционном бюро, соответствующее решение суд принял сегодня.

"Суд избрал в отношении подозреваемого Харченко меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 13.00 до 8.00 сроком до 27 октября", - сообщили в НАБУ, отметив, что суд также обязал Харченко не покидать место жительства без разрешения детектива НАБУ, следователя или прокурора, сдать органам следствия на временное хранение документы, которые разрешают выезд за пределы Украины.

Также суд возложил на подозреваемого обязанность носить электронный браслет.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.

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Напомним, 26 августа во время получения взятки в размере 170 тыс. евро задержан в.и.о. ректора Национального авиационного университета.

Во время обыска по месту жительства и.о. ректора детективы НАБУ изъяли наличные на общую сумму около 5 млн грн (1,5 млн грн, 50 тыс. долларов США, 70 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов, другую валюту), а также 9 слитков золота массой от 2 до 20 грамм.

27 августа задержанному и.о. ректора НАУ и адвокату-посреднику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).