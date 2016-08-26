Погоревший на взятке в €170 тысяч временный руководитель НАУ уже в больнице "с гипертоническим кризом"

Об этом Харченко рассказал в комментарии "Громадському радіо".

"Пришли люди, представились НАБУ, обвиняют меня неизвестно в чем. Не было представлено обвинение", — отметил он.

То, что произошло, Харченко связывает в частности с тем, что он выступал против строительства жилого комплекса на территории, который не имеет никакого отношения к университету.

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А также с тем, что скоро в университете стартуют выборы нового ректора и таким образом устраняются нежелательные кандидаты.

Сейчас Харченко в больнице. Он отметил, что у него поднялось давление и случился гипертонический криз.

Обвинения во взяточничестве он все отрицает. "Я не требовал. Доказательств нет", — сказал в.и.о. ректора НАУ.

Ранее УНИАН сообщал, что во время получения взятки в размере 170 тыс. евро задержан в.и.о. ректора Национального авиационного университета.