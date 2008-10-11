В Чернигове пройдут казацкий фестиваль и богатырский турнир

В областном центре Черниговщины в рамках празднования Дня украинского казачества состоится фестиваль «Чернигов – город казацкой славы».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления культуры Черниговского городского совета Олег ВАСЮТА.

По его словам, основные мероприятия фестиваля состоятся 14 октября – в день Покровы Пресвятой Богородицы, которая традиционно считается заступницей казаков.

Вместе с тем 12 октября в Чернигове пройдет богатырский турнир на призы Василия ВИРАСТЮКА, тоже посвященный Дню украинского казачества.

«В этом году празднование организуется в рамках 360-летия начала Освободительной войны украинского народа под проводом Богдана Хмельницкого и 360-летия со дня основания Черниговского казацкого полка», - сказал О.ВАСЮТА.

Он уточнил, что программа праздника носит патриотическое содержание.

В частности, в городской библиотеке пройдут исторические чтения «Роль Черниговского казацкого полка в истории Гетманата» с участием местных научных работников и студентов педагогического университета.

14 октября празднование в Чернигове начнется с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и митинга с участием представителей власти, казацких общественных организаций, школьников. В этот же день на одном из домов по улице гетмана Павла Полуботка будет открыта мемориальная доска черниговскому полковнику, а затем гетману Левобережной Украины П.Полуботку. В сквере имени Б.Хмельницкого состоится посвящение мальчиков в юные казаки.

Планируется также, что в школах города пройдет патриотическая исторически-спортивная акция «Потомки казацкой славы».