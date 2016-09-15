Госпогранслужба отчиталась о строительстве "Стены": выполнено лишь 12% работ

На сегодняшний день в пределах выделенного финансирования обустроено около 12% украинско-российской границы / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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По его словам, ГПСУ продолжает реализовывать проект по инженерно-техническому обустройству украинско-российского участка границы в районах, прилегающих к зоне АТО.

«Сейчас в рамках выделенного финансирования обустроено около 12% украинско-российской границы от общего объема необходимых работ. В Харьковской области - это 47%, в Черниговской – 46%», - сообщил Слободян.

Как сообщал УНИАН, проект «Европейский вал» - инициатива украинского руководства по обустройству границы с Россией. Изначально проект назывался «Стена».

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта, 4 млрд грн. В рамках проекта планируется обустройство траншей, рвов, заборов, а также специальных объектов.

На первом этапе с 2015 года проводится обустройство границы с РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе строительство запланировано в Луганской и Донецкой областях.

Планируется, что реализация проекта будет завершена до конца 2018 года.