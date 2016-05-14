Тука сообщил о подготовке к строительству "Стены" на границе с РФ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Примерно 30 минут назад у меня был разговор с пограничниками, и хочу сказать, что работы уже начались. Уже прибыли бригады геологов, геодезистов, сейчас идут работы по исследованию грунта, подготовительные работы к техническому заданию. Работают две мощные группы, которые двигаются вдоль границы одна на встречу другой. К сожалению, как мне стало известно, уже обнаружено два участка, которые местные фермеры, несмотря на все предупреждения, засеяли житом", – сказал он.

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По мнению Туки, "если будет нормальная процедура финансирования, то абсолютно реально построить все запланированные объекты" до 2018 года.

Напомним, в августе 2015 года в Госпогранслужбе заявили о завершении подготовки к односторонней демаркации границы с Россией.

Инициатива украинских властей по оборудованию границы с Россией получила название "Европейский вал". Первоначально проект назывался "Стена". 19 ноября 2014 года Кабинет министров принял решение утвердить указ президента Петра Порошенко об обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов.

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