"Я был неправ": Лещенко извинился перед Мирославой Гонгадзе и ее дочерьми

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу извиниться перед Мирославой Гонгадзе, дочерью Наной и Соломией за свои слова. Я был неправ", - говорится в его сообщении.

Ранее Лещенко в интервью изданию Страна.uа заявил, что жена убитого в 2000 году основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе Мирослава допустила ошибку, когда публично заявила о том, что не получала дивидендов от издания.

"Считаю, Мирослава допустила ошибку. Такие вопросы решаются другим способом. Она же подыграла моим врагам-коррупционерам, дав им повод подхватить тему на новом витке. Ее комментарий несправедлив, но я не хочу выносить на обсуждение всей Украины эту историю", - отметил Лещенко.

Нардеп рассказал, что хорошо знаком с Мирославой (Гонгадзе - Ред.) и дочерьми.

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"Она выбрала другую жизнь, улетела в США, стал гражданином этой страны, пошла работать на госслужбу. А фамилия Гонгадзе стала для нее и ее детей защитой жизни и способом открыть многие двери", - писал Лещенко.

Напомним, Мирослава Гонгадзе ранее прокомментировала получение нардепом Сергеем Лещенко крупного займа от руководителя "Украинской правды" Алены Притулы на приобретение квартиры: "Дети Георгия Гонгадзе не получили даже одной гривны от основанного их отцом проекта (издания "Украинская правда" - УНИАН)".

"Может, как совладелец создашь мне протекцию перед Аленой, может хоть на оплату обучения мне одолжит на "10 лет", - отметила Гонгадзе.