Ющенко сказал, кто подпишет договор с Европейским инвестбанком

04:41, 09 октября 2008
Общество
864 0

Распоряжение - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА на подписание Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.

Финансовое соглашение касается проекта строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС – Киевская.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter