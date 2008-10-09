Ющенко сказал, кто подпишет договор с Европейским инвестбанком
04:41, 09 октября 2008Общество
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Распоряжение - на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА на подписание Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.
Финансовое соглашение касается проекта строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС – Киевская.
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