При получении взятки задержан депутат райсовета

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело в отношении заведующего поликлиническим отделением Путивльской районной больницы, депутата районного совета.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры Сумской области Евгений ГОРОБЕЦ, досудебным следствием установлено, что в помещении поликлинического отделения медицинского заведения, в своем рабочем кабинете завотделением получил взятку в размере 600 грн. от жителя города Путивль за содействие в установлении группы инвалидности. Врач задержан сотрудниками отдела по борьбе с взяточничеством при УМВД Украины в Сумской области.

По словам Е.ГОРОБЦА, дело расследуется прокуратурой Путивльского района Сумской области.