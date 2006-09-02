При получении взятки задержан депутат райсовета
16:01, 02 сентября 2006Общество
630
600 грн. за документ об инвалидности
Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело в отношении заведующего поликлиническим отделением Путивльской районной больницы, депутата районного совета.
Как сообщил корреспонденту УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры Сумской области Евгений ГОРОБЕЦ, досудебным следствием установлено, что в помещении поликлинического отделения медицинского заведения, в своем рабочем кабинете завотделением получил взятку в размере 600 грн. от жителя города Путивль за содействие в установлении группы инвалидности. Врач задержан сотрудниками отдела по борьбе с взяточничеством при УМВД Украины в Сумской области.
По словам Е.ГОРОБЦА, дело расследуется прокуратурой Путивльского района Сумской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter