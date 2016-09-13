В Ивано-Франковской области 29 человек отравились, празднуя День нефтяника

Как сообщили УНИАН в главном управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, в городе Долина после празднования Дня работника нефтяной промышленности 11 сентября в инфекционное отделение Долинской районной больницы были госпитализированы первые пострадавшие.

По состоянию на 8:00 вторника, 13 сентября, количество больных составляет 29 человек. У пострадавших наблюдается повышение температуры до 39 градусов, рвота, понос, головокружение. В настоящее время больным оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте такжеПрокуратура расследует отравление 24 человек в ресторане в ВышгородеВ целом в праздновании, которое проходило в лечебно-оздоровительном комплексе «Дружба» Долинского района, участвовало 170 человек.

Причины заболевания устанавливают специалисты Госпродпотребслужбы и лабораторного центра Минздрава в Ивано-Франковской области.