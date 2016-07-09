На Львовщине в пансионате отравились 11 человек

Как сообщает Львовский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф, 8 июля в 12:30 в инфекционное отделение Сколевской районной больницы была госпитализирована группа отдыхающих из пансионата “Славский”, что в пгт Славское Сколевского района, у которых диагностирована острая кишечная инфекция.

В сообщении отмечается, что отдыхающие пансионата, в котором находится в целом около 160 человек, из которых около 30 детей, 7 июля ели на обед грибную похлебку, а на ужин - запеченную в фольге рыбу, после чего у тех, что заболели, начали появляться симптомы острой кишечной инфекции.

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По состоянию на 6:00 9 июля госпитализированы 11 человек, из них 8 детей. Пострадавшие - жители Киевской, Донецкой, Николаевской, Черновицкой и Харьковской областей.

Состояние пациентов – средней тяжести. Соответствующими службами организуется проведение эпидемиологического расследования и необходимых обследований. Причина отравления выясняется.

Кроме того, 8 июля в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы трое детей с острой кишечной инфекцией с базы отдыха “Гранд Резорт”, что в селе Басовка Пустомытовского района Львовской области. Всего на данной базе отдыхает 80 детей. Состояние пострадавших – средней тяжести. Причина отравления устанавливается.