ПФТС остановила торги до конца сегодняшней сессии

12:03, 08 октября 2008
Общество
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Работу и не начинали...

Совет ПФТС принял решение об остановке торгов до конца сегодняшней торговой сессии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно полученной информации, торги на бирже сегодня не начинались.

В пресс-службе ПФТС отметили, что торги планируется возобновить в четверг, 9 октября.

Как сообщал УНИАН, ПФТС в последнее время неоднократно приостанавливала торги в связи с ценовой нестабильностью.

 

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