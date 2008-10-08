ПФТС остановила торги до конца сегодняшней сессии
12:03, 08 октября 2008Общество
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Работу и не начинали...
Совет ПФТС принял решение об остановке торгов до конца сегодняшней торговой сессии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.
Согласно полученной информации, торги на бирже сегодня не начинались.
В пресс-службе ПФТС отметили, что торги планируется возобновить в четверг, 9 октября.
Как сообщал УНИАН, ПФТС в последнее время неоднократно приостанавливала торги в связи с ценовой нестабильностью.
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