ПФТС остановила торги до конца сегодняшней сессии

Совет ПФТС принял решение об остановке торгов до конца сегодняшней торговой сессии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно полученной информации, торги на бирже сегодня не начинались.

В пресс-службе ПФТС отметили, что торги планируется возобновить в четверг, 9 октября.

Как сообщал УНИАН, ПФТС в последнее время неоднократно приостанавливала торги в связи с ценовой нестабильностью.