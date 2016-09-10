Полиция Донецкой области: за время АТО более 1,7 тыс. терактов унесли жизни 174 человек

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, материалы уголовных производств по фактам терактов переданы в Службу безопасности Украины.

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Также сообщается, что сегодня вблизи Волновахи открыт памятный знак жертвам одного из терактов, совершенных боевиками в январе прошлого года.

13 января 2015 года террористы со стороны оккупированного Докучаевска из реактивных систем залпового огня «Град» открыли огонь по блокпосту №5 на трассе Мариуполь-Волноваха-Донецк. Под обстрел попал рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Златоустовка-Донецк. В результате обстрела от множественных осколочных ранений в салоне автобуса погибли 10 мирных жителей, еще 2 человека скончались от ранений в больнице, 18 человек получили ранения.

На месте совершения теракта установлен монумент с именами 12 погибших, на месте трагедии состоялся реквием, память жертв почтили минутой молчания.