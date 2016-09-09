Экс-начальника УСБУ в Севастополе будут судить за госизмену в пользу России

Как сообщает пресс-центр СБУ, в конце марта 2014 года начальник УСБУ в Севастополе полковник Зима, а также майор того же управления незаконно уклонились от прохождения военной службы в Украине, перейдя на сторону врага и вступив в так называемую "Службу безопасности Республики Крым".

Кроме того, как отметили в СБУ, Зима активно способствовал силовым структурам Российской Федерации в аннексии Крыма.

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Действия предателей квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

«СБУ напоминает всем крымским предателям – наказание неизбежно, ни один не уйдет от правосудия», - сказано в сообщении.

Как сообщила ранее военная прокуратура Центрального региона Украины, не отмечая еще, что речь идет именно о Зиме, обвинительные акты в отношении обоих предателей направлены в Печерский районный суд Киева.