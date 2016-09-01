На Черниговщине будут заочно судить двух предателей, сдавших воинскую часть в Крыму России и присягнувших оккупантам

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«В марте 2014 года военнослужащие Вооруженных Сил не прибыли с временно оккупированной территории АР Крым в пункты дислокации на материковой части Украины, а приняли присягу на верность Российской Федерации. Кроме того, они предоставили иностранному государству помощь в захвате воинской части со всем ее имуществом», - говорится в сообщении.

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Их действия квалифицированы по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.2 ст.408 (дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Досудебное расследование проводилось в порядке осуществления специального досудебного расследования уголовных правонарушений.

Обвинительный акт в отношении двух полковников направлен в Деснянский районный суд Чернигова для рассмотрения по существу.