Двух СбУшников из Севастополя заочно будут судить за госизмену
14:34, 08 сентября 2016Общество
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Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона направила в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих военной службы по контракту управления СБУ в Севастополе.
Двух СБУшников из Севастополя будут судить за госизмену / m.knews.kg
Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
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"В конце марта 2014 года полковник и майор должны были прибыть из АР Крым в центральное управление Службы безопасности Украины для дальнейшего прохождения службы. Однако военнослужащие незаконно уклонились от прохождения военной службы, перешли на сторону врага и вступили в так называемую Службу безопасности "Республики Крым", - говорится в сообщении.
Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительные акты в их отношении направлены в Печерский районный суд города Киева.
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