Двух СбУшников из Севастополя заочно будут судить за госизмену

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Читайте такжеВторая попытка: Каськив задержан в Панаме – ГПУ

"В конце марта 2014 года полковник и майор должны были прибыть из АР Крым в центральное управление Службы безопасности Украины для дальнейшего прохождения службы. Однако военнослужащие незаконно уклонились от прохождения военной службы, перешли на сторону врага и вступили в так называемую Службу безопасности "Республики Крым", - говорится в сообщении.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительные акты в их отношении направлены в Печерский районный суд города Киева.