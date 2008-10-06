Черновецкий распорядился навешать по Киеву камер

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение об утверждении проекта строительства автоматизированной информационной системы управления дорожным движением в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, автоматизированная информационная система управления дорожным движением предусматривает установление на дорогах города определенного количества единиц информационных табло, управляемых дорожных знаков, детекторов транспорта и метеонаблюдения. Продолжительность строительства системы - один год. Проект одобрен специализированной государственной экспертной организацией «Киевгостройэкспертиза».

По словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, «в рамках строительства системы управления дорожным движением на киевских автодорогах запланировано установить 205 комплектов информационного электронного табло, 93 комплекта придорожных станций, 93 камеры видеонаблюдения, 333 детектора транспорта, 4 придорожные метеостанции, 180 км волоконно-оптической сети связи и 6 волоконно-оптических колец».

Также он подчеркнул, что «информационная система позволит на 15-20% повысить скорость сообщения, на 20-30% уменьшит задержки транспорта, положительно повлияет на экологическую ситуацию в городе (на 13-18% уменьшатся вредные выбросы в атмосферу) и на 10-15% снизит аварийность на автодорогах столицы».

«Кроме того, безопасности движения будет способствовать информация, собранная с помощью придорожных метеостанций, которые оперативно будут предоставлять сведения о температуре воздуха, влажности, видимости, состоянии дорожного покрытия, скорости ветра и т.п. Видеокамеры оперативно будут выявлять ситуации перед созданием затора и помогут своевременно корректировать движение транспорта, а информационные табло будут извещать водителей об интенсивности движения, наличии заторов и будут демонстрировать другие характеристики транспортного потока», – отметил Д.БАСС.