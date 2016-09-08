Урбанисты Одессы придумали, как упорядочить очередь к памятнику Ильфу и Петрову (фото)

Позволит направить гостей города к туристическому объекту и скрасить ожидание в очереди благодаря остроумным надписям, передает 048.ua.

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Бархатный сезон только начался в Одессе, однако, в будний полдень туристов на Дерибасовской и возле памятника стулу уже не так много. Есть предположение, что все на пляжах, ведь погода отличная! Надеемся, новая фишка продержится до следующего сезона.

Памятник Ильфу и Петрову "12-й стул" работы архитектора Михаила Ревы был открыт 1 апреля 1999 года. Под стулом, на постаменте надпись: "Граждане Одессы – Ильфу и Петрову". Стул находится на площади Остапа Бендера, самой маленькой площади в мире.