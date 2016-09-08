Кабмин попытается оценить реальные изменения в численности населения из-за войны на Донбассе
Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам научно обоснованного оценивания демографического развития Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в последнее время возникли серьезные вопросы, связанные с военным конфликтом на Востоке Украины, аннексией Крыма и перемещением значительной части населения.
Читайте такжеТернопольский облсовет требует вернуть графу "национальность" и провести перепись
"Нам необходимо это неконтролируемое миграционное движение, потери человеческих ресурсов оценить, для того чтобы иметь правильные цифры, сделать прогнозирование всех показателей социально-экономического развития населения... В связи с этим проектом постановления предлагается создать такую рабочую группу", - сказал министр.
По состоянию на 5 сентября на учете Минсоцполитики находилось 1,709 миллиона внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.
По состоянию на 1 июля официальная численность населения Украины без АР Крым и Севастополя составляла 42,658 миллиона человек.