В Одессе задержаны трое подозреваемых в нанесении ножевых ранений двум полицейским
В Одессе задержаны трое мужчин, подозреваемых в нанесении ножевых ранений двум патрульным полицейским.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, сегодня, 8 сентября, после полуночи пострадали два инспектора, которые не были при исполнении служебных обязанностей (были в официальном выходном).
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Правоохранители шли по Преображенскому парку и заметили, как несколько мужчин долго не могут открыть автомобиль «ГАЗ-3302».
«Патрульные подошли, чтобы выяснить ситуацию, однако неизвестные сразу бросились в драку и нанесли инспекторам ножевые ранения. После чего скрылись с места происшествия», - рассказала пресс-секретарь.
Очевидцы оказали первую медицинскую помощь патрульным, и вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавших.
По словам свидетелей, злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле «ВАЗ». Как отметили в полиции, похожий автомобиль был оперативно обнаружен на улице Краснослободской.
Правоохранители задержали трех человек, находившихся в данной машине.
Подозреваемых доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.
Как уточнила Марченко, один из раненых патрульных прооперирован, в настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Второй правоохранитель проходит амбулаторное лечение.