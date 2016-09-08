В Одессе задержаны трое подозреваемых в нанесении ножевых ранений двум полицейским

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, сегодня, 8 сентября, после полуночи пострадали два инспектора, которые не были при исполнении служебных обязанностей (были в официальном выходном).

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Правоохранители шли по Преображенскому парку и заметили, как несколько мужчин долго не могут открыть автомобиль «ГАЗ-3302».

«Патрульные подошли, чтобы выяснить ситуацию, однако неизвестные сразу бросились в драку и нанесли инспекторам ножевые ранения. После чего скрылись с места происшествия», - рассказала пресс-секретарь.

Очевидцы оказали первую медицинскую помощь патрульным, и вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавших.

По словам свидетелей, злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле «ВАЗ». Как отметили в полиции, похожий автомобиль был оперативно обнаружен на улице Краснослободской.

Правоохранители задержали трех человек, находившихся в данной машине.

Подозреваемых доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Как уточнила Марченко, один из раненых патрульных прооперирован, в настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Второй правоохранитель проходит амбулаторное лечение.