На День города в Днепре обещают джазовый фестиваль, авиасоревнования и выступления известных артистов

Организаторы призывают днипрян не сидеть дома, а провести эти выходные вместе с друзьями и близкими.

«Мы долго готовились к празднику. Хотим сделать его интересным и веселым. Это праздник искусства и красоты. В дни празднований городская власть посетит максимально возможное количество мероприятий – чтобы быть рядом с горожанами. В этом году мы отошли от тривиальных торжественных мероприятий. Политики не будет. Праздник должен быть для всех», – заявил заместитель городского головы Александр Шикуленко 8 сентября, на пресс-конференции организаторов праздника. Он отметил, что в эту субботу и воскресенье в Днипре соберется много почетных гостей. Это – мэры украинских городов и известные государственные деятели. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 200 тыс. человек.

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В целом на День города днипрян и гостей города ждут фестивали и конкурсы еды, рисунков, песочной анимации, парады байкеров и оркестров. Также состоятся музыкальные фестивали разных уровней, творческие выставки и флешмобы. Жители города получат уникальный подарок от мэра Днипра Бориса Филатова – выступление на праздничном гала-концерте «Лучшее! Родное! Мое!» известной украинской певицы Тины Кароль. Шоу начнется в 19.00 на Фестивальном причале.

Самым масштабным событием среди праздничных мероприятий Дня города станет легендарный фестиваль «Джаз на Днепре». В этом году он пройдет впервые после более чем 10-летнего перерыва. Возродить фестиваль удалось благодаря программе Бориса Филатова «Культурная столица». Мероприятие будет сосредоточено на трех локациях – Монастырском острове, в парке им. Л. Глобы и культурно-деловом центре «Менора».

Один из организаторов фестиваля, внештатный советник городского головы Евгений Гендин отметил, что грандиозное музыкальное событие привлекло к себе много внимания еще задолго до своего начала. «К нам уже начали съезжаться гости из разных уголков страны. Это и не удивительно, ведь «Джаз на Днепре» – это качественная музыка мирового уровня. За всю историю города такого еще не бывало. В истории современной Украины можно насчитать лишь несколько фестивалей подобного масштаба», – сказал он.

По словам внештатного советника городского головы, организаторы приложили много усилий, чтобы собрать на сцене феста максимальное количество звезд европейского джаза, которые родились в Днипре. Главным хедлайнером «Джаза на Днепре» станет победительница «Евровидения-2016» певица Джамала.

Еще одна изюминка Дня города – «Самар-Днипро-Фест». Двухдневный музыкальный фестиваль пройдет в Этнографическом парке «Богородицкая крепость» (Самарский район, село Шевченко, ул. Пензенская). 10 сентября в программе заявлена рок-музыка. На следующий день – украинская этническая и фольклорная музыка. Будет работать и литературная сцена. Также здесь обустроят большое количество развлекательных зон. Специальный гость фестиваля – Олег Скрипка, который выступит в роли диджея.

К организации Дня рождения Днипра присоединился и городской совет ветеранов. Самая многочисленная ветеранская организация приглашает всех желающих 11 сентября принять участие в шахматном турнире в парке им. Т. Шевченко. Также в парке им. Л. Глобы в этот день пройдет ветеранский концерт. Кроме того, здесь подытожат конкурсы детского рисунка, обустроят творческую экспозицию и проведут литературные встречи. Начало – в 10.00.

Еще одно яркое событие Дня города – двухдневный авиафестиваль DNIPRO OPEN SKY – соревнования за кубок Днипра по самолетному спорту. На аэродроме «Каменка» соберутся более 30 летных экипажей.