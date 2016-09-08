Стало известно, сколько правоохранителей будут охранять порядок в Днепре в День города
14:20, 08 сентября 2016Общество
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В выходные 10 и 11 сентября в Днепре запланировано несколько десятков массовых мероприятий.
В выходные Днепр отмечает День города / УНИАН
Об этом сообщили в отделе Днепровского ОП, передает местный портал 056.ua.
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Кроме 700 полицейских, следить за порядком будут бойцы Национальной гвардии и курсанты Днепропетровского государственного университета ВС.
Как известно, в этом году, традиционно во второе воскресенье сентября, Днепр отмечает свое 240-летие. Город основан в 1776 году.
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