В Одессе появился необычный пешеходный переход (фото)

Один из них - «Пешеходный переход - морской узел», передает 048.ua. Для оживления городского пространства наземные переходы дополнены тематическими трафаретами. Они изображают морские канаты, напоминающие о том, что Одесса - самый крупный порт страны.

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«Веревочные» зебры ненавязчиво напоминают о море и становятся запоминающейся деталью городского пейзажа. Планируется, что трафареты украсят проезжую часть тихих одесских улиц. Разработанное решение позволит визуально красиво идентифицировать пешеходные переходы.

Пилотный пешеходный переход находится на пересечении улицы Гаванной и переулка Маяковского.