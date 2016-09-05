Убийство Шеремета: полиция засекретила состав следственной группы - СМИ

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Национальной полиции на информационный запрос, пишет "Украинская правда".

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В своем запросе издание интересовалось у Нацполиции тем, сколько следователей занимаются расследованием убийства журналиста Павла Шеремета, какой опыт работы в правоохранительных органах имеют эти следователи, и есть ли на их счету успешно раскрытые дела.

"В связи с тем, что разглашение запрашиваемой Вами информации может навредить досудебному расследованию и учитывая положения ч.5 ст.6 Закона Украины "О доступе к публичной информации" Главное следственное управление Национальной полиции не может предоставить указанные сведения", - сказано в ответе Нацполиции.

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Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц". Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.