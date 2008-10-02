Министерство образования планирует лишать «нечестные» вузы лицензий

Высшие учебные заведения будут лишать лицензий за несоблюдение законодательства при наборе абитуриентов, - заявил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК на пресс-конференции, которая состоялась 30 сентября.

На пресс-конференции министр отметил, что такая санкция будет применяться к вузам, которые зачисляют абитуриентов без сертификата о прохождении внешнего тестирования или таких, которые набрали недостаточное количество баллов по результатам тестирования. По его словам, министерство образования проводит проверки, чтобы обнаружить такие случаи.

На прошлой неделе министерство образования обнародовало факты проверки Открытого международного университета развития человека «Украина» на предмет нарушения действующего законодательства относительно набора абитуриентов. В частности, заместитель директора Департамента высшего образования и науки Юрий КОРОВАЙЧЕНКО сообщил изданию «Україна Молода» о проверке Горловского филиала университета «Украина». По словам должностного лица, если наличие нарушений будет доказано, нынешний набор в филиал может быть отменен с лишением его лицензии.

Как уже сообщалось, в Украине в 2008 году приказом министра образования и науки И. ВАКАРЧУКА было введено обязательное внешнее тестирование для выпускников школ и будущих абитуриентов. Согласно приказа, принимать в высшие учебные заведения теперь можно исключительно основываясь на результатах тестов - а вступительные экзамены (кроме творческих конкурсов для таких профессий как актер, архитектор, журналист и ряда других) упразднили.

Согласно условиям, определенным министерством образования, для того чтобы в этом году получить право на поступление в высшие учебные заведения, по результатам тестов необходимо было набрать не меньше, чем 124 балла.

Добавим, что в этом году из 520 тыс. участников тестирования, необходимый для поступления в высшие учебные заведения барьер преодолели около 400 тыс. выпускников общеобразовательных школ. Результаты тестирования позволили поступить в высшие учебные заведения 252 тыс. абитуриентам, тогда как в прошлом году по результатам вступительной кампании по старым правилам, студентами стали 361 тыс. абитуриентов.