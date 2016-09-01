В Одессе арестовали руководителя Института сельского хозяйства, задержанного на взятке в полмиллиона

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Судом 31 августа удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании руководителю Института сельского хозяйства НААН Украины меры пресечения в виде содержания под стражей. Одновременно определен размер залога в 3 миллиона гривень, хотя прокуратура ориентировала суд на 10 миллионов гривень. Кроме того, руководитель института по ходатайству прокуратуры отстранен от занимаемой должности», - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, 29 августа следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками СБУ задержали исполняющего обязанности директора Института сельского хозяйства НААН Украины во время получения 500 тысяч гривень взятки.

По данным прокуратуры, установлено, что директор научного учреждения получил от руководителя государственного исследовательского хозяйства, которое является структурным подразделением института, деньги за непроведение проверки предприятия и сохранение его на должности. За «решение» данного вопроса чиновник требовал 3 миллиона гривень и получил от директора хозяйства часть оговоренной суммы.