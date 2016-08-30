Руководителя Института сельского хозяйства Причерноморья задержали на полумиллионной взятке

Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогатель требовал от директора одного из подчиненных институту исследовательских хозяйств 3 миллиона гривень за непроведение проверки учреждения и продолжение пребывания на должности.

Правоохранители задержали взяточника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 500 тысяч гривень.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, задержание произошло 29 августа, и речь идет об исполняющем обязанности директора института.

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.