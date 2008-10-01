Не стоит ждать падения цен на жилье

В условиях сокращения объемов строительства не следует ожидать падения цен на жилье.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам президент корпорации «Столица» (Киев) Валентин ИСАК.

По его словам, в ситуации, когда сокращаются объемы строительства, стоимость недвижимости может только расти.

При этом на стоимость жилья влияет и рост стоимости стройматериалов, энергоносителей, выделения земельных участков, а также коррупция.

По данным В.ИСАКА, с начала года основные строительные материалы выросли в цене на 20%. Также президент корпорации отметил, что мировой кризис ликвидности совпал с политическим кризисом, усугубив ситуацию на строительном рынке.

В.ИСАК считает, что кризис в строительной отрасли может продлиться не более года. По его мнению, при отсутствии платежеспособного спроса «будут год стоять квартиры», застройщики не будут продавать их ниже себестоимости.

При этом если строительство будет сдерживаться и дефицит жилья будет расти, то в 2009 году цены на жилье могут вырасти на 30-40%, считает В.ИСАК.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в этом году эксперты прогнозируют сдачу в эксплуатацию не более 500 тыс. кв. м жилья.