В НБУ заявляют, что не дадут умереть ни одному системному банку

Национальный банк Украины не допустит краха ни одного системного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам исполнительный директор - директор дирекции по банковскому регулированию и надзору НБУ Александр КИРЕЕВ.

«Национальный банк не даст умереть ни одному системному банку. Потому он и называется системным, так как за этим стоят системные сдвиги», - сказал А.КИРЕЕВ.

По его словам, банковская система Украины имеет хорошие показатели по итогам работы в январе-августе и в связи с этим «и речи не может быть о кризисе».

«Если падение идет, идет паника отзыва депозитов, тогда можно говорить о кризисе. Если падение курса, недоверие к национальной валюте и в связи с этим вкладчики начинают переводить в другую валюту, тогда мы можем говорить о кризисе. Сейчас ничего подобного не происходит», - сказал он.

При этом А.КИРЕЕВ подчеркнул, что на сегодня банковская система Украины имеет «прекрасный уровень ликвидности. «19 млрд. грн. находятся в ликвидной форме. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить обязательные резервы», - сказал А.КИРЕЕВ.

По его словам, из-за неразвитости фондового рынка Украины, нестабильность на нем будет иметь негативное минимальное влияние на финансовый сектор страны.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение о выделении рефинансирования «Проминвестбанку», который входит в группу крупнейших банков Украины, на общую сумму 5 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что стало причиной осложнений при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. грн.», - говорится в пресс-релизе НБУ.