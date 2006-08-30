Прокурора Одессы с милицией выселили из квартиры, отданной детдому

В 150-метровую квартиру в Одессе по Педагогическому переулку, 3, которую ранее незаконно занимал и. о. прокурора Одессы Сергей ДАНИЛИН, поселились 22 воспитанника детского дома семейного типа Галины МАРТЫНОВОЙ.

Как сообщила УНИАН представитель городской службы по делам детей Татьяна БУРИК, при вселении детей не обошлось без конфликта – С.ДАНИЛИН категорически не хотел оставлять апартаменты. Вопреки предъявленному ордеру, полученному Г.МАРТЫНОВОЙ от городских властей.

По ее словам, представители горисполкома и правоохранительных структур обнаружили дверь закрытой. С учетом того, что С.ДАНИЛИН отказался открыть квартиру, замок был взломан. Попытки и.о. прокурора обосновать свое вселение якобы имеющимся ордером не имели успеха – в действительности он располагал нарядом на выделение квартиры, выданным Малиновской райадминистрацией. Но еще 22 августа этот документ, выданный с нарушением жилищного законодательства, был отозван горисполкомом и выдан ордер на вселение воспитанников детского дома семейного типа Г.МАРТЫНОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, решение о передаче 150-метровой квартиры детскому дому Г.МАРТЫНОВОЙ, в которую раньше вселился и.о. прокурора Одессы С.ДАНИЛИН, принято исполкомом Одесского горсовета 22 августа. После проверки законности выдачи С.ДАНИЛИНУ наряда на жилье установлено, что квартира прокурору было выделена с нарушением норм жилищного законодательства: вместо положенных 65 кв. м жилой площади семья чиновника получила жилье общей площадью 156 кв. м. Вопрос о передаче этой квартиры воспитанникам детского дома семейного типа Г.МАРТЫНОВОЙ инициировала руководитель городской службы по делам детей Людмила СЕБОВА, которую поддержал городской голова Эдуард ГУРВИЦ. Г.МАРТЫНОВА воспитывает 22 детей: одного родного, а остальные усыновлены или находятся на попечении. Самому младшему 3 года, самый старший – уже студент.