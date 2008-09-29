В Крыму два дня будут стрелять

В рамках проведения комплексных учений «Морской узел-2008» 29-30 сентября на полигоне «Чауда» Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины в Крыму будут проводиться боевые стрельбы соединений и частей зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе проведения этих учений будет проверяться уровень подготовки зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ к выполнению боевых задач по назначению.

В стрельбах примут участие части и соединения зенитных ракетных войск из разных регионов Украины, вооруженные современными зенитными ракетными системами малого, среднего и дальнего действия – «Бук-М1», С-300П, С-200В.

Как отметил присутствующий на учениях начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО, главной задачей в ходе организации и проведения этого мероприятия боевой подготовки является обеспечение безопасности.

Начальник Генштаба объяснил, что на сегодня могут возникать определенные трудности с возможной «принудительной посадкой беспилотных летательных аппаратов, которые используются на учениях как мишени». В связи с этим С.КИРИЧЕНКО также сообщил, что с целью обеспечения безопасности во время проведения боевых стрельб организовано четкое взаимодействие между подразделениями зенитных ракетных войск, экипажами истребителей и кораблями охраны морского района. Начальник Генштаба подчеркнул, что руководство учений требует строгого соблюдения мероприятий техники безопасности всеми участниками, на зенитных управляемых ракетах установлены самоликвидаторы, осуществляется заблаговременное оповещение мореплавателей и пользователей воздушного пространства о проведении боевых стрельб.

В целом к учениям с боевыми стрельбами привлечены свыше 1000 военнослужащих, около 200 единиц вооружения и военной техники. Также для осуществления воздушного прикрытия городов Феодосия и Приморское будут привлекаться два самолета истребительной авиации, а для обеспечения обзора морского района и прекращения мореходства в его пределах – 13 кораблей и судов Военно-Морских Сил ВС Украины.