Украинцы живут намного меньше, чем европейцы

Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 67 лет (мужчин 61,5 , женщин - 73,4), что ниже, чем в странах Восточной Европы на 4 - 5 лет, а странах Западной Европы - почти на 11 -13 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе Житомирского областного центра здоровья, подготовленного к Международному дню пожилых людей, который будет отмечаться 1 октября.

В разных регионах Украины люди стареют по-разному, а диапазон колебаний общего показателя старения в отдельных областях достаточно большой - от 18,2% в Закарпатской области до 28,8% в Черниговской. Самые высокие показатели старения отмечаются в таких сельскохозяйственных областях, как Винницкая (26,2%), Черкасская (26,7%), Полтавская (26,4%), Сумская (25,8%), Житомирская (24,8%), а самые низкие - в Ровенской (19,8%), Ивано-Франковской (21,4%) и Херсонской (22,5%) областях, отмечается в пресс-релизе.

В документе также подчеркивается, что по состоянию здоровья 43,1 % населения Украины старше в работоспособном возрасте (41,8% городских и 45,0% сельских жителей) нуждаются в периодическом медицинском присмотре и профилактических реабилитационных мероприятий.

Также житомирские медики приводят статистические данные, согласно которых среди населения старше 70 лет - 18,3% нуждаются в ежедневной социально-бытовой помощи, 82% постоянно принимают лекарства, а среди старших 80-ти лет - 20% нуждаются в специализированной психиатрической помощи.

Ориентировочная стоимость медицинского обслуживания в государстве, в среднем, на одного человека пожилого возраста составляет 675,8 грн в год, что в несколько раз выше от реального обеспечения. Также в государстве отсутствует единая скоординированная система гериатрической помощи населению, отмечается в документе.