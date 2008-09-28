Стали известны имена членов экипажа затонувшего сухогруза «Толстой»

Морская администрация Болгарии сообщила сегодня имена членов экипажа сухогруза "Толстой", шедшего с грузом металлолома из порта Ростова-на-Дону в Турцию и затонувшего в субботу близ болгарского побережья, передает ИТАР-ТАСС.

Капитан судна - россиянин Андрей Кулик.

Все остальные члены экипажа - граждане Украины. Это старший помощник капитана Игорь Смольник, второй помощник Сергей Зоря, старший механик Иван Стеновиш, второй механик Александр Гламжин, третий механик Иван Падаруев, матрос Андрей Криженовский, матрос Александр Дроздов, матрос Денис Метряхев и повар Кирилл Хохлов.

Имя матроса, который сегодня утром позвонил в экстренную службу 112 - Андрей Криженовский, уточнил представитель Морской администрации Болгарии Павел Бонев.

По его словам, ещё не удалось определить имя второго человека, который находится вместе с Криженовским.

ICTV