СМИ: Следователи получили видеозапись убийства Цукермана

Об этом сообщает николаевское издание «Новости-N», ссылаясь на источник в прокуратуре.

"Источник утверждает, что на видеозаписи видно, как потерпевшего избивают трое полицейских, а не шесть, как считалось ранее", - пишет издание.

Согласно сообщению, запись сделана камерой наблюдения одного из расположенных рядом магазинов.

"По словам источника, на записи видно также и тот момент, когда в Александра Цукермана стреляют", - сообщает издание.

"Получить запись с камер наблюдения правоохранители пытались еще в день убийства, 24 августа. Однако тогда видеозапись получить не удалось. На вопрос журналистов о видеозаписи сначала отвечали, что камеры не работали, потом говорили, что запись есть, но из-за низкого качества камеры и темное время суток там ничего не видно", - сказано в публикации.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Цукерман.

Как утверждают в полиции, Цукерман сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался от огнестрельных ранений, на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера вызвала бунт жителей райцентра, которые пытались помешать вывозу в Николаев шести полицейских, которые выезжали по адресу Цукермана. В результате штат отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набран заново, также из-за инцидента был уволен начальник Главного управления полиции в Николаевской области.