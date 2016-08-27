Нардеп рассказал, что мешает найти пистолет, из которого полицейские стреляли в жителя Кривого Озера
В Кривом Озере утром продолжили поиски пистолета, из которого смертельно ранили Цукермана.
Об этом заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Вадим Подберезняк, сообщает 112.ua.
"Нет, поиски пистолета не прекращены. Прекратили поиски только на ночь, а утром начали снова и на данный момент я только что общался с прокурором области, никто поиски пистолета не прекратил", - сказал Подберезняк.
Читайте такжеЖитель Кривого Озера Цукерман погиб от выстрела в область сердца - Генпрокуратура
Он добавил, что река, в которой ищут вещественное доказательство, очень заилена, а тот, кто стрелял, путается в своих показаниях относительно того, где он выбросил пистолет.
По словам народного депутата, рассматриваются разные версии того, где был выброшен пистолет – даже вариант, в котором обвиняемый умышленно показывал не то место, чтобы невозможно было найти вещественное доказательство.
"Это орудие убийства, оно должно быть найдено и приобщено к вещественным доказательствам", - отметил Подберезняк.
Он также добавил, что есть непроверенные данные о том, что подозреваемого в убийстве Цукермана ранее перевели из одного райотдела в другой из-за агрессивного поведения.
"Жестокость... говорили мне про этого парня, который убил, что он ранее работал в Первомайском райотделе, и его перевели именно за агрессивное поведение (но я еще не проверил эту информацию). Возможно, нужно было раньше обратить внимание на его агрессивное поведение, и тогда такой трагедии бы не было", - сказал Подберезняк.
Читайте такжеТело убитого полицией Цукермана отправили на дополнительную экспертизу - нардеп
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера. Как утверждают в полиции, Цукерман сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений, на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".
Смерть жителя Кривого Озера вызвала бунт жителей райцентра, которые пытались помешать вывозу в Николаев 6 полицейских, которые выезжали по адресу Цукермана. Трое из них на данный момент считаются подозреваемыми, еще трое сотрудничают со следствием.
В результате состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набран заново, также из-за инцидента был заменен начальник Главного управления полиции в Николаевской области.