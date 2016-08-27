Нардеп рассказал, что мешает найти пистолет, из которого полицейские стреляли в жителя Кривого Озера

Об этом заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Вадим Подберезняк, сообщает 112.ua.

"Нет, поиски пистолета не прекращены. Прекратили поиски только на ночь, а утром начали снова и на данный момент я только что общался с прокурором области, никто поиски пистолета не прекратил", - сказал Подберезняк.

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Он добавил, что река, в которой ищут вещественное доказательство, очень заилена, а тот, кто стрелял, путается в своих показаниях относительно того, где он выбросил пистолет.

По словам народного депутата, рассматриваются разные версии того, где был выброшен пистолет – даже вариант, в котором обвиняемый умышленно показывал не то место, чтобы невозможно было найти вещественное доказательство.

"Это орудие убийства, оно должно быть найдено и приобщено к вещественным доказательствам", - отметил Подберезняк.

Он также добавил, что есть непроверенные данные о том, что подозреваемого в убийстве Цукермана ранее перевели из одного райотдела в другой из-за агрессивного поведения.

"Жестокость... говорили мне про этого парня, который убил, что он ранее работал в Первомайском райотделе, и его перевели именно за агрессивное поведение (но я еще не проверил эту информацию). Возможно, нужно было раньше обратить внимание на его агрессивное поведение, и тогда такой трагедии бы не было", - сказал Подберезняк.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера. Как утверждают в полиции, Цукерман сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений, на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера вызвала бунт жителей райцентра, которые пытались помешать вывозу в Николаев 6 полицейских, которые выезжали по адресу Цукермана. Трое из них на данный момент считаются подозреваемыми, еще трое сотрудничают со следствием.

В результате состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набран заново, также из-за инцидента был заменен начальник Главного управления полиции в Николаевской области.