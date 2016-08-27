В Харькове из-за отключения электроэнергии не вышли на маршруты 47 троллейбусов и половина трамваев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора Департамента инфраструктуры Евгения Федорчука, электроснабжение было прекращено сегодня, 27 августа, в 2.00.

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По словам Федорчука, компания "Харьковоблэнерго" обесточила шесть тяговых подстанций, которые обеспечивают электроэнергией наземный городской электротранспорт. Он отметил, что стоят все трамваи Салтовского депо - в наиболее густонаселенном районе города.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 августа, несколько сотен работников коммунальных предприятий пикетировали офис акционерной компании "Харьковоблэнерго", требуя не отключать КП от электроснабжения.

Как заявили в "Харьковоблэнерго", долг КП "Харьковводоканал" составляет 640 млн грн, КП "Горэлектротранс" – 47 млн грн, КП "Харьковские тепловые сети" – 101 млн грн.

В "Харьковоблэнерго" отметили, что предупредили "Горэлектротранс" о том, что 27 августа в 2.00 будут отключены 5 тяговых подстанций в районе ХТЗ и Салтовки. Однако, по данным энергопредприятия, "Горэлектротранс" имеет возможности перезапитать эти тяговые подстанции с помощью резервных направлений.