Из-за обстрела боевиков 12 тысяч жителей Станично-Луганского района остались без воды, света и связи
В результате обстрелов боевиков 12 тысяч жителей Станично-Луганского района остались без воды, света и связи. Повреждена магистральная линия электроснабжения.
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, вечером 26 августа в результате обстрела российско-террористическими войсками была повреждена магистральная линия электроснабжения вблизи пгт Станица Луганская.
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В течение двух часов террористы из 82-мм минометов, БМП и гранатометов различных типов вели массированный обстрел в направлении пгт Станица Луганская. В результате повреждены линии электропередач, а 12 тыс. абонентов в Станично-Луганском районе остались без связи, водо- и электроснабжения.
Ситуация осложняется тем, что место повреждение провода магистральной линии находится в «серой зоне», а подходы к нему частично заминированы.
Как сообщил председатель ВЦА Юрий Гарбуз, к месту событий выехали 2 ремонтные бригады, в населенных пунктах уже работают временные электрогенераторы. Через два часа жители района получат воду.
Также отмечено, что в течение вечера и после полуночи враг 18 раз открывал огонь в направлении населенных пунктов в области вдоль линии разграничения.
Информация о потерях и разрушениях не поступала.