По Одессе прокатилась волна декоммунизации: в городе переименовали ряд улиц и переулков

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании сессии.

Согласно решению, в Приморском районе улица Пионерская переименована в Академическую, переулок Колхозный – в Резницкий.

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В Киевском районе улицу Октябрьской революции решено переименовать в улицу Ефима Геллера – в честь одессита, международного гроссмейстера и выдающегося шахматного теоретика. Колхозную – в имени ученого Иосифа Тимченко, переулки 1-й и 2-й Колхозный – в имени Сергея Уточкина (известный спортсмен и авиатор) и классика мирового кино Сергея Эйзенштейна.

В Малиновском районе улицу Коминтерна переименуют в Петра Лещенко (эстрадный певец), Петровского - в Ефима Фесенко - в честь выдающегося одессита, известного печатника и издателя, а Щорса – в Святослава Рихтера (выдающийся пианист).

В Суворовском районе улицу Затонcкого переименуют в честь известного скрипача Давида Ойстраха, переулок Щорса – в переулок Людмилы Гинзбург (музыкальный педагог), 1-й, 2-й и 3-й Стахановский переулки – в Даниила Крижановского (украинский композитор), писателя Аполлона Скальковского и Александра Стурдзы (дипломат и писатель).

Кроме того, Ленинградское шоссе станет Киевским, парк Ленинского комсомола – им. Григория Савицкого.