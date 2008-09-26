НБУ хвастает ростом иностранных инвестиций в 8 миллиардов долларов

Объем чистого роста прямых иностранных инвестиций за восемь месяцев 2008 года оценен в 8,1 млрд. долл., что на 21,4% больше, чем за соответствующий период 2007 года (6,7 млрд. долл.). Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, финансовый и банковский сектор остается наиболее привлекательным для иностранных инвесторов: объемы вложений прямых иностранных инвестиций в эту сферу за январь-август 2008 года выросли по сравнению с соответствующим периодом 2007 года в 1,7 раза, а их доля оценена в 47,3% от общего объема вложенных средств.