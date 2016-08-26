В Раде просят международное сообщество требовать от России освобождения Умерова

Об этом на своей странице в соцсети написал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. "Сегодня комитет по иностранным делам Верховной Рады обратился к комитетам по иностранным делам демократических стран и международных организаций с призывом срочно адресовать требование правительству Российской Федерации освободить политического диссидента и одного из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умерова с целью спасения его жизни", - написал Джемилев.

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Как сообщил Мустафа Джемилев, комитет обратился непосредственно к парламентским комитетам по иностранным делам ряда демократических стран, Европарламенту, Парламентской ассамблее международных организаций, Ивану Шимоновичу, помощнику генерального секретаря ООН в сфере прав человека, комитету ООН против пыток и Amnesty International.

Комитет по иностранным делам Верховной Рады осознает, что это срочное прошение о помощи поступает в период, когда много политиков и государственных служащих проводят свои летние каникулы. "Однако, этот вопрос требует неотложной реакции, ведь жизнь Ильми Умерова находится в настоящей опасности", подчеркнул Мустафа Джемилев.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа». «В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет», - заявила Поклонская.

Умеров находится на подписке о невыезде из оккупированного Крыма.

11 августа так называемый «суд» в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу. 16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы. 19 августа дочь Умерова сообщила, что к отцу в психиатрическую больницу допустили родственников и адвокатов.