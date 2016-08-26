В Запорожье запретили выступления пророссийских артистов

Соответствующее решение, инициированное депутатом из фракции УКРОП, ветераном АТО Олегом Коломойцем, на сессии 25 августа поддержал Запорожский городской совет. За него проголосовали 43 депутата из 64-х.

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Согласно принятому документу, в Запорожье также запрещены гастроли, концерты и другие культурные мероприятия с участием лиц, которые публично не признают так называемые ЛНР и ДНР террористическими организациями, призывают к насильственному изменению границ Украины, свержению конституционного строя или захвату государственной власти. Кроме того, культурная деятельность в городе запрещена «лицам, которые с начала российской агрессии в Украине проводят концерты и участвуют в других культурных мероприятиях на территории оккупированной Автономной Республики Крым и временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, признав при этом наличие незаконного исключительного контроля государства-агрессора РФ над оккупированным территориям», – сказано в тексте решения. Также в городе не смогут выступать артисты, которые с момента начала агрессии участвуют в концертах на территории РФ.

Решение Запорожского горсовета принято с целью уменьшения идеологического влияния артистов, которые поддерживают агрессию оккупантов против Украины.

Напомним, ранее по инициативе УКРОПа выступления пророссийских артистов запретили во Львове и Львовской области.