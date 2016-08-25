"Чиновнице ЛНР" из Красного Луча не удалось сбежать в Россию

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации ведомства, в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) во время осуществления пограничного контроля пассажиров микроавтобуса «Опель» пограничники задержали 57-летнюю гражданку Украины. «На жительницу Красного Луча Луганской области, которая пыталась выехать в Россию, накануне пограничники получили оперативную ориентировку о возможной причастности этого лица к террористической деятельности», - сказано в сообщении.

Как сообщает СБУ, задержанная - чиновница псевдореспублики т.н. «ЛНР», которая приехала в Украину оформить статус «Ветеран труда». женщина намеревалась пополнить свои счета, в том числе и валютные, открытые в банках на территории Украины. С конца 2014 года поклонница террористов занимала должность заместителя начальника управления образования самопровозглашенной т.н. «Краснолучской администрации ЛНР». Управляя образовательной сферой, она способствовала навязыванию детям, юношеству и учителям антиукраинской идеологии, сепаратизма, героизации боевиков пророссийских вооруженных группировок, организовывала перевод учебных программ на «российские стандарты образования».

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются процессуальные и оперативные действия. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.