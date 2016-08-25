На Дунае пограничники доставили на берег плот с киевской художницей, нарушившей пограничный режим

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, рано утром пограничники Измаильского отряда обнаружили катер, который буксировал резиновый плот по Дунаю.

Как выяснилось, на плоту находилась общественная деятельница, художница Куликовская, которая недавно из Киева начала свой перформанс. В частности, женщина от набережной в Киеве направилась к границе с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме оккупации Россией Крыма.

«В ходе проверки пограничники установили, что документов, удостоверяющих личность Марии Куликовской, при себе у нее не было. По возвращению плавсредств к украинскому берегу гражданка предъявила паспорт, который находился на берегу. Пограничники разъяснили Куликовской и ее попутчикам требования законодательства по пограничным вопросам и недопущению нарушения правил пограничного режима, после чего их отпустили», - сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба всячески поддерживает патриотических граждан, действующих ради Украины, однако все мероприятия должны проводиться исключительно в рамках закона.

«При этом отметим повышенную опасность путешествия по водным путям, особенно способом, которым передвигалась общественный деятель», - добавили в управлении.