В Одессе в День Независимости общественный порядок будут обеспечивать около 2 тысяч правоохранителей

В Одессе в День независимости Украины, 24 августа, общественный порядок будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей.

Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук, обеспечение общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий в регионе находится на контроле руководства регионального главка.

«К обеспечению общественной безопасности и порядка будут привлечены более 700 полицейских нарядов (278 - автомобильных и 450 - пеших), в состав которых будут входить около двух 2 тысяч полицейских и членов общественных формирований», - сказала Ярчук.

«Из указанного количества правоохранителей 200 человек – силы из других регионов», - добавила специалист.

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Отмечается, что в Одессе основные массовые мероприятия будут проходить на Приморском бульваре, Театральной площади и в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Также в городе проходит Вышиванковый фестиваль и другие культурно-массовые мероприятия.

В связи с проведением концерта на стадионе «Черноморец» будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к парку им. Шевченко. Кроме того, в связи с праздничными мероприятиями ограничено движение транспорта и в центре города.