В Днепре заработает первый в Украине полицейский автомобиль видеофиксации массовых мероприятий (фото)

Как сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области, с помощью такой машины полицейские смогут делать видеофиксацию нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий.

Автомобиль оборудован современными видеокамерами, которые позволяют делать четкое видео при разных погодных условиях, в том числе в темное время суток, а также на расстоянии до 150-200 метров. Такая детальность позволит правоохранителям распознавать в толпе лица правонарушителей.

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В дальнейшем правоохранители смогут просматривать и анализировать зафиксированное на видео правонарушение. Также в автомобиле есть прямой канал связи с дежурной частью полиции.

Как отмечает днепропетровская полиция, завтра, 24 августа, во время массовых мероприятий по случаю Дня независимости Украины автомобиль будет испытан на практике.