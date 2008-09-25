Человек Черновецкого погорел на смешной взятке

В Киеве по материалам сотрудников Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), в отношении начальника отдела одного из Главных управлений Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, этот чиновник вымогал и получил 200 долларов взятки от частного предпринимателя за содействие в возвращении ему ранее демонтированного торгового павильона. Согласно решению районного суда правонарушитель уже был осужден за аналогичное преступление к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год и без лишения его занимаемой должности.