Полиция взялась расследовать расстрел лодки сына директора нацпарка "Тузловские лиманы"

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области, по факту, который имел место 21 августа на реке Днестр, открыто уголовное производство.

Речь идет об информации, получившей широкий резонанс, которая касается обстрела лодки и похищения человека злоумышленниками, в числе которых якобы был зять одного из бывших председателей Одесской обладминистрации.

«Информация по факту похищения не подтвердилась. У Ивана Русева никаких претензий тоже нет. Сведения внесены в ЕРДР по ст.194 (умышленное повреждение или уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины», - отметили в отделе.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как заявил УНИАН представитель главка, вчерашнее происшествие на Днестре якобы не имеет непосредственного отношения к руководителю заповедника, а связана именно с его сыном.

«Лица, которые стреляли, установлены, но к природному парку и лично Ивану Русеву инцидент отношения не имеет», - отметил собеседник. По его данным, сегодня лодку вытащили из воды для проведения экспертизы.

При этом Русев-младший сообщил корреспонденту УНИАН, что имеет лицензию, которая позволяет осуществлять перевозки пассажиров и грузов по воде, но злоумышленники якобы требуют у него деньги за перевозку людей на определенной территории водоемов в регионе.

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«В минувшую пятницу подал соответствующее заявление в полицию, но неделю ничего не делали. И в воскресенье произошло ЧП. Перевернули лодку, потом хотели утопить – стреляли из ружья. Всего по ней сделано около 16 выстрелов. Главное, что была угроза для жизни моего друга Сергея Перепелицы», - заявил Русєв.

Он утверждает, что потерпевшего, который уже успел высадить пассажиров, злоумышленники вывезли в Днестровский лиман, где бросили. В результате, мужчина около четырех часов вплавь добирался до суши. Впрочем, отметил Русев, его товарищ пока отказывается писать соответствующее заявление в полицию.

«Он сейчас запуган, ему угрожали ружьем. Боится за свою семью», - подчеркнул предприниматель.

Русєв также подтвердил УНИАН, что считает причастным к преступлению зятя экс-председателя Одесской ОГА. Он также пояснил, что злоумышленники хотели утопить лодку, но не рассчитали размеров плавсредства.

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Как сообщал УНИАН, 21 августа директор нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев написал в Facebook об обстреле злоумышленниками лодки его сына и похищении человека, который был в лодке.

По его словам, в судне, подошедшем к лодке его сына на Днестре, были зять бывшего губернатора Одесский области Сергея Гриневецкого Григорий Мельниченко "и еще трое отморозков".

После того, как лодку Русева расстреляли, "парня Сережу - жителя села Маяки, который был в лодке и ехал к маякскому мосту, - отморозки с ружьями забрали и увезли в неизвестном направлении".

"Наглый Мельниченко хвастается, что он позвонил заместителю начальника областной полиции, и у него все схвачено", - добавил директор нацпарка.