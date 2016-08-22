Появилось видео с места масштабного ДТП на Печерске с участием чиновника времен Януковича

Соответствующее видео опубликовал сервис Videoprobki на своем канале в YouTube.

Отмечается, что дорожные камеры зафиксировали, как на большой скорости лихая компания промчалась от моста Патона в сторону бульвара Дружбы Народов.

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"На площади Героев ВОВ водитель не справился с управлением. Машину занесло и она вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНИАН ранее, на пересечении бульвара Дружбы народов и улицы Старонаводницкой в г. Киеве произошло столкновение двух автомобилей - Mercedes-Benz и Toyota Corolla. В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы семь человек.

По неофициальной информации, за рулем автомобиля "Мерседес" находился бывший советник председателя Госземагентства Украины Иван Пилипчук, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича.