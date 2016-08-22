Появилось видео с места масштабного ДТП на Печерске с участием чиновника времен Януковича

01:02, 22 августа 2016
Общество
1370 0

В Сети опубликовано видео момента столкновения двух автомобилей на бульваре Дружбы народов в Киеве.

ДТП Киев

Соответствующее видео опубликовал сервис Videoprobki на своем канале в YouTube.

Отмечается, что дорожные камеры зафиксировали, как на большой скорости лихая компания промчалась от моста Патона в сторону бульвара Дружбы Народов.

Читайте такжеЗа последние полтора года в ДТП погибло больше украинцев, чем в зоне АТО - СМИ

"На площади Героев ВОВ водитель не справился с управлением. Машину занесло и она вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНИАН ранее, на пересечении бульвара Дружбы народов и улицы Старонаводницкой в г. Киеве произошло столкновение двух автомобилей - Mercedes-Benz и Toyota Corolla. В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы семь человек.

По неофициальной информации, за рулем автомобиля "Мерседес" находился бывший советник председателя Госземагентства Украины Иван Пилипчук, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter